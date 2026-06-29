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Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
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