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Quốc Trường: "Tội nghiệp cho những người bị đồn hẹn hò cùng tôi"

Diễn viên Quốc Trường nói về việc thường bị đồn hẹn hò tại buổi ra mắt phim mới.
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