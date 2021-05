Quốc tế thiếu nhi ở Không gian đọc Hội An

Từ những cuốn sách hấp dẫn từ hình thức đến nội dung, từ những buổi kể chuyện, và cả các hoạt động như tổ chức học vẽ tranh, các trò chơi thú vị tìm hiểu về sách và những điều trong cuộc sống xung quanh, Không gian đọc Hội An bền bỉ “gieo mầm” văn hóa đọc cho trẻ. Không gian đọc Hội An trong ngày Chủ Nhật 31/5 có chương trình đặc biệt nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6). Thay vì mở cửa cho người dân và du khách đến đọc sách như hàng tuần, Nhóm tổ chức nhiều hoạt động cho các em nhỏ như vẽ tranh theo chủ đề tự do với sự hướng dẫn của các họa sĩ và giáo viên mỹ thuật; đọc sách và giới thiệu cuốn “Chuyện mèo dạy hải âu bay”; trang trí bong bóng chủ đề Quốc tế thiếu nhi; tìm hiểu biến đổi khí hậu qua trò chơi với bộ thẻ bài “Đừng sợ thiên tai”. Các hoạt động thu hút mỗi lúc một nhiều em nhỏ trong suốt ngày Chủ nhật.