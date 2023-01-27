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Quốc gia không có "hộ nghèo", tỷ phú và triệu phú có mặt ở khắp nơi

Là quốc gia có diện tích nhỏ thứ 2 thế giới, chỉ gần 2km2 nhưng Monaco sở hữu số lượng tỷ phú và triệu phú tính trên đầu người cao nhất thế giới.
Đọc thêm : Quốc gia không có "hộ nghèo", tỷ phú và triệu phú có mặt ở khắp nơi