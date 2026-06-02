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Quốc gia châu Á đổi luôn giờ làm việc để NHM có thể xem World Cup

Dấu mốc lịch sử của bóng đá Jordan tại World Cup 2026 khiến Chính phủ nước này điều chỉnh giờ làm việc để người dân theo dõi đội tuyển thi đấu.
Đọc thêm : Quốc gia châu Á đổi luôn giờ làm việc để NHM có thể xem bóng đá