Video
video cùng chuyên mục

Quế Ngọc Hải: "Tôi mong Công Phượng sớm trở lại đội tuyển Việt Nam"

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết anh rất nhớ Công Phượng và mong tiền đạo này sớm trở lại với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024.
Đọc thêm : Quế Ngọc Hải: "Tôi mong Công Phượng sớm trở lại đội tuyển Việt Nam"