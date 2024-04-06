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Quay video nhảy trước mộ, nhóm bạn trẻ Malaysia bị "ném đá"

Sau khi đăng video lên mạng xã hội, nhóm thanh niên nhận về hàng nghìn bình luận chỉ trích vì hành động thiếu tôn trọng.
Đọc thêm : Quay video nhảy trước mộ, nhóm bạn trẻ Malaysia bị "ném đá"