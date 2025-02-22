Giữa dòng xe cộ tấp nập qua giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM), một quầy sửa xe vỉa hè bỗng gây chú ý bởi vẻ ngoài rực rỡ sắc màu.