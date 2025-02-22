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Quầy sửa xe độc đáo ở TPHCM và "chiến thuật" hút khách lạ lùng

Giữa dòng xe cộ tấp nập qua giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM), một quầy sửa xe vỉa hè bỗng gây chú ý bởi vẻ ngoài rực rỡ sắc màu.
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