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Quang Linh Vlogs gửi lời xin lỗi những người đã mua kẹo Kera

Bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, Quang Linh Vlogs khai nhận hành vi của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người đã tin tưởng mình mua sản phẩm.
Đọc thêm : Quang Linh Vlogs gửi lời xin lỗi những người đã mua kẹo Kera