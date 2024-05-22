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Quang Hải khó có thể tham dự AFF Cup 2024 nếu sang Nhật Bản thi đấu

Nếu sang Nhật Bản thi đấu, Quang Hải có thể không sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2024.
Đọc thêm : Quang Hải khó có thể tham dự AFF Cup 2024 nếu sang Nhật Bản thi đấu