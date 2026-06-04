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Quán phở gà Tiến 3 lần nhận Michelin

Được nhiều khách Tây nhận định là "quán phở gà ngon nhất, đặc biệt phải ghé qua khi đến Hà Nội", mới đây tiệm phở gà Tiến tiếp tục lọt vào danh sách Michelin Selected lần thứ 3.
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