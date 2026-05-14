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Quân nhân Trung Quốc đứng gần chuyên cơ Không lực Một gây "bão" mạng

Đoạn video một quân nhân Trung Quốc đứng nghiêm trên đường băng khi chuyên cơ Không lực Một lăn bánh ngang qua phía sau đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
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