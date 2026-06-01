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Quân đội Nga đột kích vào thành phố Kupyansk

Bộ binh Nga đột kích vào thành phố Kupyansk dưới sự yểm trợ hỏa lực mãnh liệt của xe tăng và thiết giáp.
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