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Quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran

Quân đội Mỹ tiếp tục triển khai chiến dịch phong tỏa các cảng ra vào Iran dù Tehran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz.
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