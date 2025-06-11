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Quân đội cắt cầu phao Phong Châu do nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết

Quân đội quyết định cắt cầu phao Phong Châu (Phú Thọ) từ 8h30 ngày 11/6 do mực nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết.
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