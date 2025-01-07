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Quán cơm tặng thực khách 120 chiếc bánh thạch in hình cờ đỏ sao vàng

Trong hai ngày (5-6/1), một quán cơm ở Hà Nội bất ngờ tặng thực khách 120 chiếc bánh thạch in hình cờ đỏ sao vàng, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
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