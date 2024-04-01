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Quán cháo sườn ở Hà Nội gây sốt vì người bán hàng nói tiếng Anh "như gió"

Nam thanh niên niên đứng bán hàng ở một quầy cháo tại Hà Nội nhận được nhiều lời ngợi khen nhờ khả năng sử dụng từ vựng tiếng Anh khá tốt.
Đọc thêm : Quán cháo sườn ở Hà Nội gây sốt vì người bán hàng nói tiếng Anh "như gió"