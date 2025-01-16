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Quán cháo sườn ở Hà Nội bị tố hành hung khách vẫn đông đúc như thường

Sau khi bị tố hành hung khách, quán cháo sườn tại số 147D Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội vẫn mở cửa đón khách ra vào tấp nập.
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