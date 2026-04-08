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Quán cà phê phù thủy hút khách Tây mê Harry Potter

Ẩn mình trong góc nhỏ khu phố cổ, một tiệm cà phê mang phong cách phù thủy đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách quốc tế yêu thích Harry Potter.
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