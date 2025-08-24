Video
Quán cà phê kín chỗ nhiều ngày liền vì khách đổ về xem diễu binh 2/9

Dịp lễ 2/9, nhiều quán cà phê nằm trên trục đường diễu binh ở Hà Nội rơi vào cảnh “cháy bàn”.
