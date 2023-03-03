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Quán cà phê giường nằm ở Hà Nội lắp camera ngăn khách hành xử nhạy cảm

Quán cà phê giường nằm độc lạ ở Hà Nội lắp camera bên trong mỗi buồng riêng, ngăn khách hàng hành động quá trớn hoặc nhạy cảm.
Đọc thêm : Quán cà phê giường nằm ở Hà Nội lắp camera ngăn khách hành xử nhạy cảm