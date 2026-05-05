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Quán cà phê cho khách tự lái máy bay ngay giữa TPHCM

Một quán cà phê ở TPHCM đang cho khách hóa thân thành phi công, với buồng lái Airbus 320 mô phỏng như thật, đã đón hơn 3.000 lượt trải nghiệm.
Đọc thêm : Trải nghiệm lái máy bay mô phỏng trong quán cà phê ở TPHCM