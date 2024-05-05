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Quán cà phê bắt nhân viên mặc đồ hầu gái ngắn cũn, quỳ gối tiếp khách

Các quán cà phê thể thao điện tử (eSport) ở Trung Quốc có hình thức kinh doanh hạ thấp người lao động nữ hiện bị lên án gay gắt.
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