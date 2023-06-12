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Quán bún có "đặc sản nghe chửi", hơn 40 năm vẫn đông khách ở TPHCM

Ghé quán bún thuộc quận Phú Nhuận, TPHCM, thực khách thường xuyên nghe tiếng chửi mắng, quát tháo nhân viên của bà chủ.
Đọc thêm : Quán bún có "đặc sản nghe chửi", hơn 40 năm vẫn đông khách ở TPHCM