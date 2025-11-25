Video
video cùng chuyên mục

Quán bún cá ở Hà Nội bất ngờ lọt danh sách Michelin, chủ tưởng bị lừa đảo

Từ quán bún cá nhỏ chỉ đủ nuôi sống gia đình, vợ chồng chủ quán bất ngờ khi được Michelin vinh danh, nhận email thông báo, còn tưởng bị lừa.
Đọc thêm : Quán bún cá ở Hà Nội bất ngờ lọt danh sách Michelin, chủ tưởng bị lừa đảo