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Quán bò bía ở Hà Nội bất ngờ nổi tiếng vì phong cách lạ của chủ quán

Anh Nguyễn Văn Thành (quê Phú Thọ) bỗng nổi tiếng nhờ phong cách lạ khi chuẩn bị bò bía cho khách.
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