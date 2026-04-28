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Quán bánh xèo ở Hà Nội bất ngờ đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé thưởng thức bánh xèo miền Tây tại một quán ăn nhỏ trên phố Đỗ Đức Dục (Hà Nội) trưa 24/4.
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