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Quán ăn sắp khai trương ở Vĩnh Phúc nổ lớn, 7 người bị thương

Có 7 người bị thương sau vụ nổ lớn tại quán ăn sắp khai trương ở Vĩnh Phúc, theo thông tin Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên Nguyễn Việt Phương cung cấp từ hiện trường.
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