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Quá trình máy bay cất cánh tại sân bay nguy hiểm nhất thế giới

Đoạn video cho thấy quá trình cất cánh của một chiếc máy bay tại Lukla cho thấy sự hiểm trở và nguy hiểm của sân bay này.
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