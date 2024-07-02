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PSG chi ra số tiền siêu "khủng" vì thần đồng 16 tuổi gây sốt ở Euro

Theo nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha, PSG sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona.
Đọc thêm : PSG chi ra số tiền siêu "khủng" vì thần đồng 16 tuổi gây sốt ở Euro