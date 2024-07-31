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Pin dự phòng của hành khách bốc cháy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Cục pin dự phòng trong kiện hàng ký gửi của hành khách bị lực lượng an ninh sân bay yêu cầu bỏ lại, sau đó pin này bất ngờ phát nổ.
Đọc thêm : Pin dự phòng của hành khách bốc cháy ở sân bay Tân Sơn Nhất