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Phượng "Singapore": Cô gái Việt gây sốt khi mỗi bữa nấu gần 30 món ăn

Người phụ nữ Việt xa xứ với biệt danh Phượng "Singapore" đã khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ về những video nấu ăn giản dị, chân chất của chị.
Đọc thêm : Phượng "Singapore": Cô gái Việt gây sốt khi mỗi bữa nấu gần 30 món ăn