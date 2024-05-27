Video
video cùng chuyên mục

Phương Linh xin lỗi vì hát bài độc quyền của Văn Mai Hương mà chưa xin phép

Phương Linh tự nhận bản thân đã sai, dù biết là ca khúc độc quyền của Văn Mai Hương nhưng vẫn cố tình biểu diễn.
Đọc thêm : Phương Linh xin lỗi vì hát bài độc quyền của Văn Mai Hương mà chưa xin phép