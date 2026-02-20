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Phương Anh Đào chia sẻ về mối quan hệ với Tuấn Trần, cuộc sống tuổi 34

Diễn viên Phương Anh Đào tái xuất màn ảnh sau 2 năm vắng bóng, gây chú ý khi tiếp tục sánh đôi Tuấn Trần trong phim mới.
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