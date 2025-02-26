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Phú Quốc: Học sinh nháo nhào vì vữa trần lớp học rơi "như mưa"

Đang học tiết âm nhạc, các em học sinh Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực (ở Phú Quốc) bỗng nháo nhào khi bị mảng vữa trần ở lớp học bong tróc rồi rơi khắp nơi.
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