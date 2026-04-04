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Phủ nhận bệnh tâm thần của con, người cha gieo mầm bi kịch

(Dân trí) - Định kiến về bệnh tâm thần không chỉ khiến người bệnh mất cơ hội chữa trị mà còn có thể đẩy cả gia đình vào những bi kịch kéo dài qua nhiều thế hệ.
Đọc thêm : Phủ nhận bệnh tâm thần của con, người cha gieo mầm bi kịch