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Phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hạn chế rủi ro

Chủ động phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là giải pháp giúp người lao động, doanh nghiệp hạn chế thấp nhất rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.
Đọc thêm : Chủ động phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp