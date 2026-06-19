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Phòng không Nga bắn hạ UAV Ukraine ngay trên bầu trời Moscow

Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Ukraine ngay trên bầu trời thủ đô Moscow ngày 18/6.
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