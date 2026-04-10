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Phòng không Israel khai hỏa dồn dập đánh chặn tên lửa từ Li Băng

Phòng không Israel khai hỏa dồn dập đánh chặn tên lửa do lực lượng Hezbollah phóng đi từ Li Băng.
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