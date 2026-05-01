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Phòng không Iran khai hỏa ở thủ đô Tehran rạng sáng 1/5

Phòng không Iran khai hỏa ở thủ đô Tehran rạng sáng 1/5 nhằm đánh chặn UAV khả nghi.
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