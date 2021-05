Phó Bí thư xã "quậy tưng" trụ sở công an

(Dân trí) - Lúc 20h30 tối 20/11, khi đang có mặt tại Phòng trưởng công an xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn điều tra một vụ án hình sự, các điều tra viên công an huyện này đã bị Phó bí thư Đảng ủy xã trong tình trạng say rượu, ngăn cản công việc, thậm chí lăng mạ.