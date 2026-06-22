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Phía sau hình ảnh khách oà khóc trên taxi, tài xế cố kìm nén xúc động

Nhận được tin buồn trong lúc trên đường về quê, nam hành khách bật khóc không ngừng khiến tài xế cố kìm nén xúc động.
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