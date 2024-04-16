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Phía Midu nói gì về tin đồn đi chụp ảnh cưới, kết hôn với "tổng tài"?

Phía diễn viên Midu cho biết bức ảnh cưới đang lan truyền không phải là ảnh quảng cáo, tuy nhiên chưa phản hồi cụ thể về thông tin lễ cưới.
Đọc thêm : Phía Midu nói gì về tin đồn đi chụp ảnh cưới, kết hôn với "tổng tài"?