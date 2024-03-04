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Phía Đàm Vĩnh Hưng nói gì về tin đồn "chi 20 tỷ đồng chữa trị chân ở Mỹ"?

Sau sự cố trên sân khấu khi đang biểu diễn ở Mỹ, gây ra vết thương lớn ở chân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã về Việt Nam để tiếp tục điều trị.
Đọc thêm : Phía Đàm Vĩnh Hưng nói gì về tin đồn "chi 20 tỷ đồng chữa trị chân ở Mỹ"?