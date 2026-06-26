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Phi công UAV Nga truy đuổi xe cơ giới Ukraine ở trung tâm Konstantinovka

Phi công UAV Nga thể hiện kỹ năng "thượng thừa" khi truy đuổi xe cơ giới Ukraine trong những con phố ở trung tâm Konstantinovka (Video: Lost Armour).
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