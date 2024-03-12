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Phi công rời buồng lái, đỡ đẻ cho hành khách trên máy bay gây sốt mạng

Phi công người Thái Lan được mạng xã hội ca ngợi là "người hùng" vì đã kịp thời đỡ đẻ cho một hành khách trong chuyến bay.
Đọc thêm : Phi công rời buồng lái, đỡ đẻ cho hành khách trên máy bay gây sốt mạng