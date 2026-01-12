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Phạt người "chặt chém" khách Tây 850.000 đồng/chiếc nón lá ở phố cổ Hà Nội

Đọc thêm : Phạt người "chặt chém" khách Tây 850.000 đồng/chiếc nón lá ở phố cổ Hà Nội