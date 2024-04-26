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Phát hiện tài xế nghi đột quỵ, chàng trai Hà Nội vội lái xe đưa đi cấp cứu

Phát hiện tài xế lớn tuổi nghi đột quỵ, anh Mạnh Tuấn tiến đến kiểm tra, vội lái xe đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Đọc thêm : Phát hiện tài xế nghi đột quỵ, chàng trai Hà Nội vội lái xe đưa đi cấp cứu