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Phát hiện hơn 7 tấn trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ hơn 7 tấn trứng non, nầm lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Đọc thêm : Phát hiện hơn 7 tấn trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc ở Hà Nội