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Phát hiện gần 2.000 con gấu bông chứa chất có nguy cơ gây ung thư

Gần 2.000 con gấu bông đồ chơi không rõ nguồn gốc, chứa hàm lượng Formaldehyt vượt quy chuẩn cho phép, đã bị lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh tiêu hủy.
Đọc thêm : Phát hiện gần 2.000 con gấu bông chứa chất có nguy cơ gây ung thư